Un vol tourne au meurtre à Aït Melloul

Un terrible drame a secoué la ville d’Aït Melloul, dans les environs d’Agadir. Un jeune homme est décédé, lundi soir, après avoir reçu plusieurs coups de couteau.

Selon une source de Le Site Info, la victime a été agressée par plusieurs individus, qui voulaient lui voler sa moto et son cartable. Et d’ajouter que le défunt a opposé une résistance acharnée, avant de recevoir des coups de couteau à la tête et au niveau du coeur. Il a rendu l’âme sur les lieux du crime, tandis que les agresseurs ont finalement réussi à lui dérober sa moto avant de prendre la fuite, précise-t-on.

Aussitôt alertés, les services de police se sont rendus sur place. Le corps du jeune a été transporté à la morgue, alors qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce meurtre et mettre la main sur les coupables.

N.K. et K.Z.