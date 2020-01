Une tempête de neige au Maroc ? un responsable de la météorologie répond

Plusieurs rumeurs ont circulé sur la Toile selon lesquelles une tempête de neige en provenance d’Europe s’abattra sur le Maroc. A ce propos, le chef de service communication de la météorologie nationale Houcine Youaabed a balayé ces rumeurs d’un revers de main, assurant que ces allégations sont totalement fausses.

“Cette information a déjà été diffusée en 2018 et en 2019 et avait inquiété les Marocains. Aucune tempête ne menace le Maroc. Le temps sera même stable dans plusieurs régions du Royaume”, a rassuré Youaabed.

Voici, par ailleurs, les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 28 janvier 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale:

– Temps assez froid à froid sur les reliefs et l’Oriental.

– Temps généralement stable avec ciel clair à peu nuageux sur l’ensemble du pays.

– Quelques nuages bas avec brume ou brouillard la nuit et la matinée par endroits sur les côtes atlantiques.

– Chasse-sables possibles par endroits sur les provinces du Sud.

– Vent modéré de secteur est sur les provinces du Sud et faible à modéré de secteur nord à variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de -05/00°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, de 00/05°C sur l’Oriental, le Saiss, les plateaux des Phosphates et d’Oulmès et sur les versants sud-est, 05/10°C sur la rive méditerranéenne, les plaines nord et centre et le Sud-est et de 10/15°C sur les provinces du Sud et près des côtes.

– Températures maximales de l’ordre de 09/14°C sur les reliefs, de 14/19°C sur l’Oriental, la Méditerranée, le Saiss, les versants sud-est et sur les plateaux des phosphates et d’Oulmès, de 19/24°C sur les plaines nord et centre, le Sud-est et près des côtes atlantiques, de 24/29°C sur le Souss et le nord des provinces du Sud et de 29/34°C sur l’extrême sud du pays. – Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée sur le littoral atlantique, devenant localement agitée à forte l’après-midi entre Mehdia et Essaouira.

N.M.