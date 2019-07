Une Suédoise sème la zizanie à Essaouira

Une Suédoise souffrant de troubles mentaux a vandalisé, dimanche soir, la façade d’un magasin touristique à Essaouira, ainsi que plusieurs voitures garées sur la voie publique.

Selon une source de Le Site Info, la ressortissante suédoise, qui était en état d’ébriété, a semé la zizanie dans les rues de la ville, avant d’être interpellée par les services de police.

Et d’ajouter que la mise en cause était en compagnie d’un groupe de jeunes lors d’une soirée bien arrosée, avant qu’ils décident de se rendre dans une boîte de nuit pour terminer la soirée. C’est à ce moment qu’elle a été prise d’une crise d’hystérie et a commis les faits qui lui sont reprochés, indique-t-on.

S.L. et K.Z.