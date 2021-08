Une story de la rappeuse Ily fait réagir la Toile (PHOTO)

Iham El Arbaoui, alias Ily, a publié une story qui n’a pas manqué d’émouvoir la Toile. Sur son compte Instagram, la jeune rappeuse controversée a évoqué son père, le chanteur populaire Abdelaziz Stati, avec lequel elle n’est plus en contact depuis plusieurs années.

En réponse à la question d’un internaute, qui lui a demandé la raison de son chagrin, Ilham a écrit : «Mon père me manque. Une séparation de 6 ans… C’est tellement difficile. Mais j’essaie toujours de m’adapter à la situation et de me dire qu’il est déjà mort».

La story de la rappeuse a fait le tour des réseaux sociaux et plusieurs internautes, touchés par sa sincérité, lui ont exprimé leur soutien et appelé Stati à résoudre ce problème et revoir sa fille.

