Une star de la téléréalité française obtient la nationalité marocaine (PHOTO)

Marine El Himer a exprimé son bonheur après avoir obtenu la nationalité marocaine. Sur son compte Instagram, la star de téléréalité française a posté d’une photo d’elle, affichant le récépissé de la carte d’identité nationale.

«Après une longue année de va-et-vient, de lourdes et longues démarches administratives, je peux enfin brandir ce petit document qui représente tellement pour moi : le récépissé de ma carte nationale marocaine. C’est donc avec beaucoup de joie, de fierté et d’émotion que je vous annonce que je peux enfin me déclarer Citoyenne Marocaine», a écrit la jeune femme.

Marine a également posté par la suite une photo devant la mosquée Hassan II, à Casablanca. «Jumuaa Mubaraka», peut-on lire en légende. Sur ce cliché, la star apparait voilée et vêtue d’une «Abaya» noire.

