Une star américaine choisit Marrakech pour ses vacances (PHOTOS)

Lucy Hale a atterri cette semaine à Marrakech, en provenance d’Istanbul, pour y passer ses vacances. Sur son compte Instagram, la star américaine, qui semble apprécier la beauté de la ville ocre, a posté plusieurs photos de son séjour, au grand bonheur de ses fans.

L’actrice de la série à succès «Pretty Little Liars, accompagnée de ses amis, n’a pas manqué de visiter les souks de l’ancienne médina et a pris des photos des maisons traditionnelles, des lustres, des tapis et des épices exposés.

Marrakech continue ainsi à être l’une des destinations touristiques les plus prisées par les célébrités internationales. La ville ocre offre en effet un temps doux qui attire les stars étrangères, au grand bonheur des locaux.

Cette année, la ville a déjà accueilli plusieurs stars comme le footballeur Ryad Mahrez et la célèbre animatrice américaine Ellen Degeneres.

H.M.