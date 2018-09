Une sordide affaire d’enlèvement secoue la ville de Tétouan

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et arrêter les autres individus impliqués dans ces actes criminels.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que les services de sûreté étaient alertés par une dame ayant reçu une demande de rançon de 700.000 dirhams de la part du mis en cause qui avait enlevé et séquestre son fils âgé de 25 ans.

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan a arrêté, lundi soir, un individu aux multiples antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire d’enlèvement, de séquestration et de demande de rançon, et ce sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national.