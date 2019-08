Une sordide affaire de viol secoue Chichaoua

Quelques semaines après le décès de Hanane, la jeune femme violée et torturée dans un appartement à Rabat, une affaire similaire a éclaté à Chichaoua.

Une source bien informée a indiqué à Le Site info qu’un individu, marié, a attiré deux femmes, dont l’une est coiffeuse, à son appartement pour assouvir ses besoins sexuels. Une disputé a éclaté par la suite, poussant le mis en cause à agresser violemment les deux victimes.

D’après la même source, le coupable a utilisé une batte de baseball pour violer l’une d’elles. Ses cris et ses supplications ne l’ont malheureusement pas empêché de la déflorer aussi cruellement. L’individu a finalement pris la fuite et l’une des victimes a alerté les autorités qui ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cette affaire et mettre la main sur le coupable.

S.L.