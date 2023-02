Une séquence de Momo avec l’artiste Douaa Lahyaoui choque la toile (VIDEO)

L’animateur de radio, Mohamed Bousfiha, dit « Momo », a été critiqué par les internautes après un passage avec la jeune artiste, Douaa Lahyaoui. Dans une interview sur « Hit Radio », Lahyaoui a été questionné sur son apparence extérieure et sur son corps.

L’artiste a répondu que plusieurs personnes se demandent si son corps est naturel ou non. Elle raconte une anecdote survenue dans un hammam ou elle s’est rendue avant d’assurer que son corps est bel et bien naturel. Une affirmation confirmée avec « humour » par…. l’animateur Momo.

Cette séquence a été fortement critiquée sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter : « Je ne sais même pas ce qui est le plus affligeant, se permettre de raconter ça sur une radio, celle qui a demandé a lkessala de vérifier (si l’histoire est vraie) ou la phrase de très mauvais goût à la fin, et ça la fait rire en plus. Connais même pas qui c’est mais quel niveau! », peut-on lire sur un Tweet.