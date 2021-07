Une semaine après sa réouverture: nouvelles mesures renforcées à Oulad Ziane

A l’approche éminente de la célébration de l’Aïd Al-Adha, les autorités casablancaises ne baissent pas la garde quant à l’accès à la gare routière Oulad Ziane, qui a été rouverte il y a à peine une semaine.

Ainsi, les voyageurs qui ne sont en possession d’une autorisation exceptionnelle de déplacement sont interdits d’entrer à la gare. De plus, selon une source de Le Site info, même à l’intérieur d’Oulad Ziane, des agents d’autorité veillent à rappeler aux citoyens les mesures préventives et sanitaires, dont le port obligatoire et correct du masque de protection et le respect de la distanciation physique.

En plus de l’autorisation exceptionnelle de déplacement, les agents d’autorité exigent aussi des voyageurs d’avoir leur pass vaccinal pour pouvoir avoir accès à la gare et ce, conformément aux mesures restrictives décrétées par l’Exécutif, après la revue en hausse du nombre de cas confirmés de coronavirus, lors de ces deux dernières semaines.

Notre source a aussi rappelé, comme Le Site info l’avait précédemment annoncé dans un précédent article sur la réouverture d’Oulad Ziane, qu’il n’est plus permis aux voyageurs d’acheter leurs billets d’une manière anarchique à la porte de la gare routière. Ils sont désormais dirigés vers des guichets réservés à cet effet pour éviter toute cohue ou bousculade.

