Une SDF accouche dans des toilettes publiques à Agadir

Jeudi dernier, une femme a accouché dans les toilettes publiques de la baie d’Agadir. C’est en début de la soirée que les faits se sont produits. La jeune mère, une SDF, a ressenti de très fortes contractions et était sur le point d’accoucher.

Elle s’est alors dirigée vers les toilettes publiques de la baie pour donner naissance à son enfant, indique une source bien informée à Le Site info. Et d’ajouter qu’un gardien a entendu les cris du nouveau-né dans les toilettes et a fini par alerter les secours.

Les éléments de la protection civile et de la police se sont rendus sur les lieux pour prendre les choses en main. La SDF et son bébé ont été évacués à l’hôpital le plus proche.

K.B.