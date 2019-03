Une proche de la mère qui s’est s’immolée par le feu témoigne (VIDEO)

Une jeune mère a rendu son dernier souffle après s’être immolée par le feu vendredi 22 février à Mohammedia. “La victime a 30 ans et a trois enfants en bas âge”, raconte l’une de ses proches au micro de Le Site Info.

Elle ajoute que la défunte n’a jamais menacé de se suicider et assure qu’elle vivait tranquillement avec son mari et ses trois enfants. Elle s’était aspergée, a précisé la même source, d’un produit inflammable dans son appartement et s’est immolée par le feu avant de descendre dans la rue en criant. Et de poursuivre que la victime a lancé avant de commettre l’irréparable : “Excuse moi, je t’aime”.

Les autorités ont par ailleurs ouvert une enquête pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire qui a secoué les habitants du quartier.

Rappelons que la femme en question est décédée mercredi 27 février à l’hôpital Ibn Rochd.

A.K.A.