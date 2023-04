Une prétendue épouse cachée de Fizazi agace le cheikh (VIDEO)

Hanane, une jeune femme de Safi âgée de 19 ans, prétend qu’elle est la quatrième épouse cachée de cheikh Fizazi. Celui-ci nie en bloc la version de Hanane, mais soutient qu’il l’aurait épousée si « elle ne faisait pas partie d’un réseau de prostitution ». Une polémique dont il se serait bien passé!

La jeune femme raconte qu’ils se sont rencontrés sur Facebook. A peine une semaine de discussions plus tard, pendant laquelle elle lui raconte, entre autres, qu’elle est divorcée, il l’aurait convaincue de l’épouser. Selon Hanane, le cheikh se rend avec ses parents au domicile de l’heureuse élue pour une demande en mariage. Après la lecture de la Fatiha, elle le suit à Tanger où elle découvre qu’elle sera logée dans un local poussiéreux, meublé de plusieurs bureaux et d’un lit. «J’ai eu l’impression d’être dans le siège d’une association et non dans un domicile conjugal», se remémore-t-elle. Toujours selon sa version, le cheikh ne lui rend visite que quelques heures par jour et ne passe jamais la nuit avec elle. Elle tombe tout de même enceinte et subit une fausse couche. Chez le médecin, elle aurait entendu son mari dire: «Merci mon Dieu, je ne voulais pas d’enfants avec elle».

Le 29 septembre dernier, au milieu de la nuit, raconte-t-elle, plusieurs personnes frappent à sa porte et l’implorent d’ouvrir, car le cheikh est en danger; prétendent-ils. Elle ouvre et des individus la tirent par les cheveux jusqu’à une voiture. Ils l’emmènent dans un terrain vague où ils la dénudent, l’aspergent d’alcool et boivent et fument à côté. Ils la prennent également en photo et la menacent de tout publier si elle ne quitte pas Tanger.

Elle a voulu porter plainte, mais le cheikh l’en a dissuadé sous prétexte qu’il est une personnalité publique et que l’affaire risquerait de ternir son image. Ensuite, il la répudie et appelle son frère pour qu’il vienne la reprendre.

Elle dit que le mariage n’a jamais été officialisé, qu’ils s’étaient contentés de la lecture de la Fatiha entre familles. «A chaque fois que je lui demande de faire établir un contrat de mariage, il me traite d’idiote qui ne comprend rien à rien. Oui, je suis analphabète, mais il m’avait promis de tout m’apprendre, raconte-t-elle en larmes. Il s’est foutu de moi et m’a jetée après cinq mois, comme il l’a fait à beaucoup d’autres femmes».

Le cheikh, pour sa part, reconnaît qu’il voulait épouser cette jeune femme. Il aurait même préparé les pièces nécessaires pour une authentification du mariage à Mohammédia et l’aurait invitée à séjourner avec lui et son épouse palestinienne. Au site Kifache, il précise qu’il n’a jamais eu de relations sexuelles avec elle puisqu’il n’y avait pas de contrat de mariage. A propos de l’enlèvement, il affirme qu’elle l’avait appelé à 1 h du matin pour lui dire qu’elle a été kidnappée et agressée. «Elle n’avait sur elle aucune trace de coups et avait encore sur elle ses boucles d’oreilles. Elle sentait l’alcool et le tabac. Au début, je l’ai crue, puis j’ai vu le contenu de son téléphone. Cette femme fait partie d’un réseau de prostitution. Elle met le niqab avec moi et se dénude ailleurs», se défend-il.

Soufiane Laraki