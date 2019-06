Une plainte fait réagir la police judiciaire de Tanger

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger, en étroite coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire, ont arrêté, mardi soir, trois individus pour liens présumés avec un réseau criminel impliqué dans le vol d’une somme de 3.950.000 dirhams.

La préfecture de police de Tanger a reçu le 15 juin, une plainte déposée par un commerçant qui affirme que cinq individus l’ont agressé, à bord d’une voiture, et lui ont volé une importante somme d’argent sous la menace de l’arme blanche, indique mercredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), notant que les investigations et les enquêtes effectuées ont permis d’arrêter deux suspects impliqués directement dans ce vol, alors qu’une troisième personne est soupçonnée de liens avec cette affaire.

Les perquisitions menées dans le domicile des deux principaux suspects ont permis de saisir une partie des sommes volées, soit 890.000 dhs, ainsi que la voiture de location utilisée lors de ce crime, portant une fausse plaque d’immatriculation, souligne la même source, ajoutant qu’une bombe lacrymogène, quatre téléphones portables, une arme blanche et un fusil de chasse sous-marine ont également été saisis. Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances de cette affaire, alors que les recherches se poursuivent pour arrêter les autres complices et récupérer le reste de la somme d’argent volée, souligne le communiqué.

S.L. (avec MAP)