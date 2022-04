Une plainte déposée contre la SNRT pour exiger le retrait de « Fath Al Andalous » (VIDEO)

Le Tribunal de première instance de Rabat a fixé, ce mercredi, l’examen de la plainte judiciaire demandant le retrait de la chaîne nationale marocaine « Al Oula » du feuilleton « Fath Al Andalous » (La conquête de l’Andalousie), au mercredi 20 avril courant.

Me Mohamed Almo, avocat au Barreau de Rabat, a déclaré à Le Site info que ce report a pour but de permettre à la société concernée un délai de réponse à la plainte déposée contre elle. De son côté, l’auteur de la plainte, Rachid Bouhdouz, a affirmé que le feuilleton en question contient de nombreuses désinformations concernant des vérités historiques, déformant et nuisant à l’identité marocaine.

Le membre du Conseil national du Parti Authenticité et Modernité (PAM) a aussi souligné que « Fath Al Andalous » porte préjudice à l’intégrité territoriale du Royaume et présente les Marocains de manière humiliante, occultant leur civilisation ancestrale.

Auparavant, Me Mohamed Almo avait demandé le retrait du feuilleton, dont les épisodes sont diffusés sur plusieurs chaînes arabes, pendant ce mois sacré de Ramadan. Et, à ce sujet, il a adressé une requête urgente auprès du président du Tribunal de premières instance de Rabat contre la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT).

Cette plainte dit en substance que le plaignant est « un citoyen marocain, acteur associatif et politique, s’intéressant à la défense de l’identité nationale et des fondements du Royaume, à travers plusieurs organismes associatifs et politiques. En plus de sa participation à des programmes de développement et culturels locaux, dans la région du Rif. Pour tout cela, il a été fortement surpris, en suivant la programmation télévisuelle ramadanesque de la chaîne nationale « Al Oula », de la diffusion d’un feuilleton historique de 33 épisodes, intitulé ‘Fath Al Andalous’, après la rupture du jeûne ».

L.A.