Une photo d’El Otmani avec une miss enflamme la Toile

La photo réunissant le chef de gouvernement et Chorouk Chelouati ayant fait le tour des réseaux sociaux dimanche est tout à fait normale, précise une source de le Site info.

Notre source explique que l’ancienne miss monde arabe ayant croisé El Otmani à la porte d’un hôtel a tout naturellement demandé au chef de gouvernement de prendre une photo avec lui.

En effet, les réseaux sociaux ont relayé une photo sur laquelle on voit Saad-Eddine El Othmani et Chorouk Chelouati portant tous les deux leur masque et une autre sur laquelle ils prennent la pose sans masque.

S.H.