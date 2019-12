Une photo de Souad Hosni en caftan enflamme la Toile

Depuis quelques heures, une photo de l’actrice et chanteuse égyptienne Souad Hosni portant un caftan fait le tour de la Toile.

18 ans après le décès de l’artiste, ce cliché, pris lors d’un festival tenu à Assouan en 1964, a refait surface, au grand bonheur de ses fans.

La photo n’a pas manqué de faire réagir les internautes qui ont loué l’élégance et la beauté de Souad Hosni. «Elle a laissé un grand vide dans le monde arabe. Sa présence, son élégance et son talent sont incomparables. Personne ne peut remplacer Souad Hosni», a écrit une femme. «Elle nous manque tellement. Je n’hésite jamais à revoir ses films pour apprécier son charme et son style vestimentaire. Elle était exceptionnelle», a ajouté un jeune internaute.

Rappelons que Souad Hosni, surnommée «Cendrillon de l’écran arabe», est décédée le 21 juin 2001 à Londres. Considérée comme l’une des actrices emblématiques du cinéma égyptien, Hosni a participé à une centaine de films et a réussi à se forger une place parmi les grands.

H.M.