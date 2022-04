Une photo de Salma Rachid avec Samira Saïd fait le buzz

Samira Said a reçu, le weekend dernier, Salma Rachid chez elle au Caire. Cette dernière, en voyage en Egypte, a été invitée par la chanteuse pour le «ftour». Sur son compte Instagram, elle a posté une photo immortalisant cette rencontre. «Merci à ma chère diva pour cette invitation et ce « ftour » marocain si succulent. J’ai été honorée de te voir. Une personne chic et cultivée», a écrit Salma Rachid.

A cette occasion, les deux chanteuses portaient des tenues traditionnelles marocaines, ce qui a fait réagir les internautes qui ont loué le fait que Samira Said, installée depuis plusieurs années en Egypte, fait toujours honneur aux traditions marocaines.

La diva avait d’ailleurs confié récemment, lors de son passage à l’émission saoudienne «Marahil», qu’elle apprécie toujours la cuisine marocaine et tient à préserver les traditions de son pays malgré les nombreuses années passées en Egypte. «Je suis une vraie Marocaine chez moi. Je prépare toujours des plats marocains et je passe le Ramadan comme si j’étais avec ma famille au Maroc. Je n’ai jamais rien changé de mes habitudes», avait assuré Samira Said.

H.M.