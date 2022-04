Une photo de Salma Rachid avec Romain Saiss enflamme la Toile

Depuis quelques heures, une photo de Salma Rachid en compagnie de Romain Saiss fait le tour des réseaux sociaux.

Le cliché a été partagé par la chanteuse, sur son compte Instagram. Actuellement à Dubaï en compagnie de son fils, Salma Rachid a rencontré l’international marocain et a pris une photo avec lui. La publication a eu beaucoup de succès et n’a pas manqué de faire réagir les internautes qui n’ont pas hésité à liker et commenter la photo.

Rappelons que Salma Rachid a brillé pendant ce Ramadan en interprétant les génériques d' »Al Maktoub », la série phare de 2M, et de la sitcom « Zankat Assaada ».

H.M.