Une photo de Mouhcine Malzi et Karima Gouit suscite la polémique

Quelques mois après des rumeurs sur sa séparation avec sa femme, l’acteur Mouhcine Malzi a suscité la polémique sur les réseaux sociaux à cause d’une photo « romantique », le réunissant avec la chanteuse, actrice et mannequin, Karima Gouit.

Ainsi, plusieurs pages du réseau social Instagram ont largement partagé et commenté la photo des deux artistes, à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de Karima Gouit. Photo que Mouhcine Malzi a publié sur son compte avec comme commentaire: « Joyeux anniversaire, belle âme! ».

La polémique précitée résulte de la pause avec laquelle la photo a été prise et qui fait supposer à d’aucuns qu’une relation sentimentale réunit les deux artistes, sachant que Mouhcine Malzi est de nouveau célibataire, selon de nombreuses rumeurs, du fait de sa séparation, qu’il n’a pas révélée, avec son épouse. D’autres personnes, en revanche, pensent que les deux artistes cherchent le buzz avec cette photo pour faire la promotion du feuilleton « Jourouh » (Blessures) qui les réunit et qui est diffusé sur « Shahid » de MBC.

A noter que la série, réalisée en 15 épisodes par Hamed Aksas, et dont le thème est la vengeance, réunit une brochette d’artistes, outre Mouhcine Malzi et Karima Gouit, dont l’acteur et metteur en scène Rachid El Ouali. Ainsi que Nadia Niazi, Ouidad Elma, Fatima Zahra Bennaceur, Naima Ilyas, Nasser Akbab, Yahya Fanidi, Sandia Tajdin et Reda El Alaoui.

L.A.