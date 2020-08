Une photo de l’artiste Abderraouf avec son fils émeut la Toile

Lundi dernier, les réseaux sociaux, en particulier Instagram, se sont beaucoup intéressés à une photo de l’artiste et humoriste Abderraouf.

Le cliché réunit Abderrahim Tounsi, le véritable nom de l’acteur, et son fils Oussama. Cette belle scène familiale, réunissant père et fils, a été largement publiée et commentée sur la Toile. Les internautes ont ainsi saisi cette occasion pour exprimer leur amour et leur admiration à Abderraouf. Ils ont également tenu à ce qu’il sache qu’il manque énormément à son public et que tous ses admirateurs lui adressent leurs vœux sincères de prompte guérison.

Il est à noter que cette photo avait déjà été publiée par Oussama, le fils de l’artiste, via son compte Instagram, il y a un mois. Mais le fait que le même cliché ait été republié via un réseau social a été l’occasion pour des internautes de rediffuser la même photo afin de rassurer ses fans sur l’état de santé du célèbre humoriste .

Pour rappel, Abderraouf a récemment souffert de plusieurs problèmes de santé et a été pris en charge à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat. Depuis, le comédien a des problèmes ophtalmologiques et des difficultés motrices.

Larbi Alaoui (avec Hind Mounir)