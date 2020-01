Une photo de l’acteur Saïd Bey enflamme la Toile

L’acteur Saïd Bey a défrayé la chronique après avoir posté une photo de lui sur Instagram. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le cliché n’a pas laissé la Toile de marbre.

Il s’agit d’un montage, réalisé par un fan de l’artiste, où le visage de ce dernier apparaît sur une toile du Christ, appartenant à Leonardo de Vinci.””J’atteste qu’il n’y a de divinité qu’Allah seul et sans associé, et j’atteste que Mohamed est son serviteur et son Messager”. Il s’agit d’un montage sur “Salvador Mundi”, une peinture de Leonardo de Vinci”, a-t-il écrit en légende du cliché.

Quelques minutes après sa publication, la photo a divisé la Toile. Si certains ont apprécié le cliché, d’autres ont pointé du doigt Saïd Bey, estimant que cette photo est une atteinte à l’islam et que l’acteur ne devait pas la partager.

Après le grand nombre de critiques qu’il a reçues, l’artiste a tenu à s’expliquer: “Je ne voulais nullement faire le buzz ou créer une polémique. J’ai partagé cette photo pour remercier un fan très talentueux qui a réalisé ce montage. J’ai commis une erreur en publiant ce cliché. On vit aujourd’hui dans une époque où l’on ignore la créativité, la beauté et l’humour pour se concentrer sur les futilités. C’est malheureux”.

Saïd Bey a enfin remercié tous ceux qui ont apprécié la beauté de la photo, sans complexes ni arrières-pensées.

N.M.