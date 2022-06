Une photo de la famille du petit Rayan suscite l’émoi sur la Toile

Quelques mois après la mort de Rayan, l’enfant de 5 ans tombé dans un puits de 32 mètres dans la province de Chefchaouen, sa famille a posté une photo qui a suscité l’émotion sur la Toile.

Sur ce cliché, le père du jeune garçon, son frère et certains membres de sa famille posent devant sa tombe, ce qui a poussé les internautes à prier pour la mémoire de cet enfant qui marqué l’histoire.

Rayan avait passé 5 jours dans ce puits au village d’Ighrane, relevant de la commune Tamorot (province de Chefchaouen). Les Marocains avaient suivi l’opération de sauvetage via les médias ou à travers les citoyens présents sur place, tandis qu’une vague de solidarité avec l’enfant et sa famille a été déclenchée au Maroc et à l’étranger, avec un seul mot d’ordre: « Sauvez Rayan ».

Malgré les efforts inlassables des équipes de sauvetage, le petit Rayan a été retrouvé mort. L’information avait été annoncée par un communiqué du Cabinet royal.

Son décès avait suscité l’émoi du monde entier et de nombreuses personnalités marocaines et étrangères ont exprimé leur solidarité avec la famille du petit garçon.

