Une photo de Baddou Zaki avec Aziz Hattab fait le buzz

L’artiste marocain Aziz Hattab a partagé avec ses fans et followers, via son compte Instagram, une photo le réunissant avec Baddou Zaki, célèbre ex-gardien de but des Lions de l’Atlas et ancien entraîneur de l’équipe nationale, entre autres clubs de football, au Maroc et ailleurs.

Aziz Hattab s’est contenté de publier la photo, sans donner d’autres détails, ni commentaire, ménageant ainsi le suspense sur la raison de cette rencontre entre deux amis et compatriotes, rendus célèbres l’un dans le milieu artistique et l’autre dans le milieu sportif.

En tous cas, le cliché a eu beaucoup de succès sur le réseau social Instagram et a suscité l’admiration des internautes et des fans respectifs et/ou communs des deux vedettes. Une autre photo montrant Aziz Hattab en habits de cow-boy, près d’un cheval, avait auparavant suscité la même curiosité admirative et fait supposer qu’il s’agit sûrement d’un travail auquel participe l’excellent comédien.

Celui-ci, par ailleurs, participe à une nouvelle œuvre produite par la chaîne nationale 2M, réalisée par Chaouki El Oufir et intitulée « Bghit hyatak » (Je veux ta vie). D’autres artistes marocains sont de la partie, à l’instar de Nora Skalli, Meryem Zaïmi, Abdellah Didane, Nasser Akbab, Hind Saâdidi et Karima Gouit, entre autres interprètes.

L.A.