Une photo d’Ahmed Chaouki avec Hammouchi enflamme la Toile

صورة تذكارية مع السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني … تحية تقدير وإحترام لنساء ورجال يقارعون المخاطر من أجل حمايتنا وحماية المؤسسات الدستورية #الله_الوطن_الملك