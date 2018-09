Une patrouille de la police intervient avec force à Khénifra

Une patrouille de la police était intervenue pour arrêter le mis en cause, soupçonné d’être impliqué avec d’autres complices dans une affaire d’agression d’un passant à l’arme blanche, obligeant le policier, face à la violente opposition du suspect, à tirer une balle de sommation, permettant ainsi son arrestation et la saisie de l’arme blanche en sa possession, précise la DGSN dans un communiqué.

