Une panne plonge des quartiers de Rabat et Témara dans le noir

Les habitants de certains quartiers de Rabat et Témara ont été surpris ce mardi par une coupure d’électricité vers 17h. Sur ses réseaux sociaux, Redal, société en charge de la gestion déléguée des services d’eau et d’électricité au niveau des villes de Rabat, Salé et Skhirat-Témara, a posté un communiqué pour expliquer cette panne de courant.

«Suite à un incident majeur survenu sur un poste de transformation, Redal informe son aimable clientèle que toutes ses équipes sont mobilisées pour rétablir la situation dans les meilleurs délais. Nous nous excusons pour ce désagrément et vous remercions pour votre compréhension», indique-t-on.

En plus de la coupure d’électricité, un arrêt des réseaux de téléphones mobile a également été constaté.

H.M.