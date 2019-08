Une opération de haute surveillance menée à Marrakech

Les services de police de Marrakech ont réussi, mardi, à mettre hors d’état de nuire une bande criminelle spécialisée dans le vol qualifié, avec coups et blessures à l’aide de l’arme blanche.

Les trois mis en cause formant cette bande criminelle et qui faisaient l’objet d’un avis de recherche à l’échelle nationale, ont été interpellés par les services du District de police de Sidi Youssef Ben Ali, avec l’appui du service préfectoral de la police judiciaire et ce, suite à une série d’investigations sur le terrain, indique-t-on de source sécuritaire.

Le 9ème arrondissement de police avait reçu une plainte déposée contre une personne non identifiée pour le vol d’une motocyclette, a rappelé la même source, ajoutant que l’enquête approfondie diligentée dans ce sens a permis d’établir l’identité du principal mis en cause qui s’activait au sein d’une bande criminelle.

Une opération de haute surveillance a été, par la suite, menée au niveau de plusieurs endroits bien précis, et marquée par une descente des limiers de police qui ont réussi à arrêter les prévenus au terme d’une embuscade minutieusement montée.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue sous la supervision du parquet général compétant pour les besoins de l’enquête, en attendant d’être déférés devant la justice, précise la même source.

Et de conclure qu’il a été procédé à la saisie de deux motocyclettes volées, qui ont été restituées à leurs propriétaires, alors que l’enquête se poursuit pour l’arrestation d’éventuels complices dans le cadre de ces affaires criminelles.

S.L. (avec MAP)