Une nouvelle vidéo de »Routini al yawmi »scandalise la Toile

Exhibitionnisme et suggestions indécentes, impudiques et sexuelles refont surface dans une nouvelle vidéo de « Routini al yawmi » (Ma routine quotidienne), sur YouTube.

Les mêmes ingrédients, dont un but purement cupide et pécuniaire, sont les maîtres-mots de cette nouvelle vidéo, prenant prétexte de tâches ménagères. Ou même profitant lâchement des circonstances pénibles que connaît le Maroc,-comme de par le monde entier, d’ailleurs-, des mesures préventives et sanitaires de lutte contre la propagation et la transmission du nouveau coronavirus.

Ainsi, ce jeudi, les internautes ont été désagréablement surpris et fort indignés par la vidéo d’une youtubeuse marocaine, se faisant passer pour une dame étrangère, qui a utilisé sa voix hors champ (voix off) dans cette vidéo très suggestivement à caractère sexuel.

La pseudo « dame étrangère » s’est montrée dans des habits affriolants, alors que les followers de la youtubeuse marocaine, dont le nombre dépasse les quelques 13000 abonnés, ont bel et bien cru qu’il s’agit bien d’elle qui est « l’héroïne » de l’enregistrement. Surtout sachant que, pendant le début de la vidéo, elle a invité les internautes à s’abonner à sa chaîne Youtube!

Larbi Alaoui (avec Rim Tbiba)