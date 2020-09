Une nouvelle vidéo de «Routini Al Yawmi» choque la Toile

L’heure est à l’indignation. Et pour cause, une nouvelle vidéo de «Routini Al Yawmi», a fait le tour de la Toile et provoqué l’ire des internautes.

Dans cette vidéo de 45 minutes, une jeune youtubeuse marocaine, vêtue d’un simple teeshirt blanc, apparaît en train de prendre sa douche, chez elle.

En commentaires, de nombreux «voyeurs frustrés» n’ont pas hésité à la complimenter, au grand bonheur de cette jeune femme qui s’exhibe afin de récolter le plus grand nombre de clics.

La vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux, a fait réagir les internautes qui ont appelé les autorités à intervenir pour interdire ce genre de vidéos pour le moins impudiques.

H.M.