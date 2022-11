Une nouvelle photo de Abdelhadi Belkhayat fait réagir la Toile

Le célébrissime chanteur marocain, Abdelhadi Belkhayat, qui a préféré mettre fin à sa carrière artistique, il y a de cela deux ans, est réapparu au grand bonheur de ses très nombreux admirateurs et ce, grâce à sa fille.

En effet, celle-ci a choisi de partager une photo récente de son prestigieux auteur de ses jours qui avait disparu des radars pendant presque dix mois, ce qui a fortement inquiété son fidèle public, ici et ailleurs.

« Tu resteras ma force, mon cher père, quoique puisse être la puissance des hommes dans mon entourage! Aucun jour ne me plaira sans ton existence, ô toi « Ouissam » de la fierté de ma vie ». Tel est le message filial émouvant, synonyme d’hommage et de reconnaissance, que la fille de Belkhayat a écrit dans une story sur son compte officiel Instagram, accompagnant la photo récente de son père.

Pour rappel, la dernière apparition du grand maestro Abdelhadi Belkhayat a eu lieu au mois de février dernier, à l’occasion de la sortie de sa chanson intitulée « Allah ya jari », via sa chaîne Youtube.

Dans cette chanson, Belkhayat aborde le thème du bon voisinage et de la fraternité qui unissaient les peuples voisins, que sont le Maroc et l’Algérie, depuis des décennies, sinon des siècles, De même qu’il y déplore ce que sont devenues ces relations de bons voisins et leur détérioration, perdurant depuis de très longues années, pour des raisons « en rapport avec des évènements politiques ».

Larbi Alaoui