Une nouvelle campagne pour l’interdiction des tests de virginité au Maroc

Le Mouvement alternatif pour les libertés individuelles (M.A.L.I) a lancé une campagne électronique ayant pour objectif de faire cesser les tests de virginité au Maroc.

M.A.L.I s’insurge vivement, via cette campagne, contre le fait que des Marocaines soient parfois, voire toujours, contraintes, de présenter un certificat de virginité avant de convoler en justes noces. Cette exigence est synonyme d’humiliation de la femme et de son droit à la vie privée, déplore l’ONG.

De même que le Mouvement alternatif des libertés individuelles a tenu à fortement exprimer son refus de l’hégémonie masculine sur la virginité des femmes, tout en demandant à celles-ci de se libérer du joug de cette pensée de la gent masculine.

Le lancement de cette campagne électronique pour l’arrêt des tests de virginité, survient quelques jours à peine après celui de la campagne »STOP 490″ visant à dépénaliser les relations sexuelles consenties et extra-conjugales. Laquelle campagne avait suscité une polémique qui ne finit pas de finir.

Et il est déjà attendu que la présente campagne pour l’arrêt des tests et des certificats de virginité connaisse la même polémique, au Maroc, via ls réseaux sociaux tout particulièrement.

