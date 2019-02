Une nouvelle affaire de viol secoue Casablanca (VIDEO)

Nouhaïla, 17 ans, a été violée par son petit-ami dans la région de Lissasfa, à Casablanca. Elle relate à Le Site Info les péripéties de ce drame qui a changé sa vie en enfer.

Cette mineure, sous la menace d’une arme blanche, a été sauvagement violée. Ne se contentant pas de cet acte abject, son “petit-ami” a pris plusieurs photos et une vidéo de sa victime, dans des poses impudiques. Photos et vidéo qu’il comptait utiliser comme chantage pour assouvir ses désirs sexuels quand bon lui chantait. Dans le cas contraire, cet individu, qui avait promis le mariage à Nouhaila, menaçait celle-ci de diffuser ces photos et enregistrement compromettants sur les réseaux sociaux.

Deux semaines après le viol, elle apprend qu’elle est enceinte. Chose que son violeur n’a pas accepté, exigeant de sa victime qu’elle se fasse avorter. Sinon, étant incapable d’assumer ses responsabilités de mari et de père, prétend-il, il menace Nouhaïla d’en finir avec elle.

L’IVG (Interruption volontaire de grossesse) exigée par le violeur était hors de question pour la famille, mise au courant de l’infortune da sa fille. Pourtant, dans la crainte de la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux, les parents de Nouhaïla ont fini par céder devant le fait accompli.

B.B.