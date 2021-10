Une nouvelle affaire d’atteinte à la pudeur secoue Tanger

L’on se rappelle, avec indignation, l’affaire de cet individu qui avait osé relever la jupe d’une jeune fille et lui donner une claque à sa croupe, à Tanger. Eh bien, un autre triste individu a commis une autre atteinte à la pudeur sur la voie publique, dans la même ville!

Et c’est également un enregistrement vidéo qui fait voir cet acte de harcèlement sexuel irresponsable et indigne. De bien entendu, les forces de l’ordre ont vite fait de réagir à la publication, partagée et commentée sur les réseaux sociaux et les médias nationaux.

Les investigations diligentées ont vite fait d’identifier le harceleur, un jeune de 16 ans, et de l’interpeller. Celui-ci a été placé en garde pour un complément d’enquête, mené par la Brigade de la police judiciaire chargée des mineurs, sous la supervision du parquet général compétent.

L.A.