Une notaire sous les verrous à Casablanca

Plusieurs chefs d’accusation ont été retenus contre cette notaire ayant pignon sur rue à Casablanca, rapporte le quotidien Al Massae.

Faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie d’importantes sommes d’agent, suite aux nombreuses plaintes déposées à son encontre, lui ont valu trois ans de prison ferme, assortis d’une amende de 2000 DH. De même que le tribunal a condamné la notaire à indemniser ses victimes. Ces dommages et intérêts, évalués à 150 millions de centimes, seront répartis entre huit victimes de l’inculpée, selon le préjudice subi.

Le journal a également cité par leurs noms respectifs les huit personnes et le montant qui sera attribué à chacune d’entre elles. A titre d’exemple, la plus grande somme (35O000DH) compensera B.Y., alors que C.O. aura droit à 46000DH.

Ben Brahim