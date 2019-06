Une mosquée attaquée et des Corans brûlés à Errachidia

Des inconnus ont envahi, dans la nuit de samedi à dimanche, la mosquée de l’Université d’Errachidia, a indiqué une source bien informée à Le Site Info.

Et de préciser que les suspects ont brûlé plusieurs exemplaires du Coran, en plus de saccager la porte et les fenêtres de l’édifice religieux.

Les étudiants ont été surpris en découvrant l’état de la mosquée, a ajouté la même source.

Ce n’est pas la première fois que cette mosquée est la cible d’attaques. Des inconnus avaient en effet volé les tapis de ce lieu de culte.

A.K.A.