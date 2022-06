Une ministre israélienne brille en caftan marocain (PHOTOS)

Ayelet Shaked, la ministre israélienne de l’Intérieur, a attiré tous les regards en s’affichant en caftan marocain lors d’un dîner auquel elle était conviée à Marrakech, en marge de sa visite au Maroc.

A cette occasion, le choix de la ministre est tombé sur un caftan vert brodé en doré, ce qui a fait réagir les internautes qui ont loué l’élégance et la beauté de la ministre.

Cette belle tenue 100% marocaine continue de traverser les frontières et s’impose de plus en plus sur le plan international. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’une célébrité s’affiche en caftan.

Rappelons que Ayelet Shajed a effectué une visite officielle au Maroc et a tenu une réunion de travail avec le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit. Ont pris part à cette réunion de hauts responsables des départements de l’Intérieur des deux pays. A la fin de sa visite, la ministre israélienne a tenu à remercier le roi Mohammed VI, le gouvernement et le peuple marocain, souhaitant que les relations maroco-israéliennes soient davantage renforcées.

H.M.