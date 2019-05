Une mineure se donne la mort dans les environs de Marrakech

Une mineure a été retrouvée pendue à l’aide d’une corde à sa domicile familial situé dans la commune d’Asni à la province d’Al Haouz, mercredi dernier.

De sources locales, on apprend que la jeune fille, âgée de 16 ans, souffrait de troubles mentaux depuis quelques temps. Sa famille est toujours sous le choc, indique la même source.

Le corps de la défunte a été évacué vers l’hôpital le plus proche pour autopsie, alors que les éléments de la gendarmerie ont ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ce drame.

N.K.