Une mère anéantie réclame “la vérité” sur la mort de son fils (VIDEO)

La voix brisée, elle raconte la mort mystérieuse de son fils et promet de ne jamais baisser les bras. “La vérité finira par éclater”, dit-elle.

Le fils de Hayat El Allami, âgé de 17 ans, a disparu depuis plusieurs mois dans des circonstances des plus douteuses. “Des amis sont passés le récupérer pour aller à l’école. Il avait son cartable sur le dos et était censé revenir à la maison. Il n’est jamais revenu”, déclare cette maman anéantie, qui a décidé par la suite de déposer plainte auprès des services de police de Mohammadia.

Après plusieurs mois de recherches et d’attente, entachés par moult irrégularités, elle apprend que son fils est décédé des suites d’une overdose de drogue, alors qu’il était avec les amis en question.

Hayat, qui avait fait le tour des hôpitaux, des morgues et des prisons, en plus d’un passage sur “Moukhtafoune”, pour retrouver son fils disparu, dit ne pas être convaincue des conclusions de l’enquête et réclame une nouvelle autopsie.

S.L.