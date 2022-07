Une Marocaine sacrée Miss North Africa 2022 (PHOTO)

La beauté marocaine n’a pas d’égal dans la région de l’Afrique du Nord. Le Maroc peut se féliciter d’avoir remporté le titre de Miss North Africa 2022, en la personne d’Iman « Amy » Nassiri.

La Marocaine a remporté le titre lors de la 5e édition du festival « Afdal », qui s’est tenu à Beyrouth, au Liban. Plusieurs célébrités du divertissement, sports et médias du monde arabe étaient présents à cette occasion.

La jeune femme a déjà pris part à plusieurs émissions et programmes de mode et lifestyle sur différentes chaînes internationales. De plus, elle est ambassadrice de plusieurs marques de vêtements, soins de visage, maquillage, automobile, etc., sans parler du fait qu’en plus d’être belle, elle dispose d’une certification dans le domaine du tourisme et de l’aviation.

Amy Nassiri a partagé sa joie sur son compte Instagram, via un post à travers lequel elle a tenu à remercier ses fans, sa famille et ses amies, ainsi que toutes les personnes qui l’ont soutenue et cru en elle.

