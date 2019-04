Une Marocaine comptant accomplir son service militaire se confie (PHOTO)

Hasna Bellaziz, 20 printemps à peine, rêve depuis son enfance d’être sous les drapeaux ou d’embrasser une carrière au sein de la Sûreté nationale.

Et la jeune Marrakchie, dans une déclaration à Le Site info, a exprimé sa satisfaction de pouvoir, enfin, concrétiser l’un de ses souhaits d’enfance en accomplissant le service militaire.

Exerçant au sein de l’Unité de communication et d’information de l’hôpital Mohammed VI de la ville ocre, Hasna s’est empressée de remplir le questionnaire lui permettant d’accomplir son devoir national. Par choix personnel et conviction profonde, précise-t-elle en ajoutant que l’agrément de sa famille a été des plus aisés concernant la réalisation de son rêve.

La jeune fille n’a pas non plus manqué d’exprimer son grand étonnement quant aux critiques de certaines personnes qui osent prétendre que son initiative a comme objectif égocentrique de faire parler d’elle.

“D’aucuns pensent que je ne cherche que le buzz, alors que j’ai toujours voulu entrer dans l’armée ou dans la police. Mais je n’ai pas eu cette chance que ma candidature soit acceptée”, explique Hasna Bellaziz, tout en déclarant sa “passion” pour la carrière militaire et/ou sécuritaire.

Larbi Alaoui (avec Rim Tbibaa)