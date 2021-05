Une Malienne donne naissance à 9 bébés au Maroc

Le ministère malien de la Santé et du développement social a annoncé mardi qu’une femme malienne a accouché de 9 bébés dans une clinique privée au Maroc.

Halima Cissé a été hospitalisée pendant deux semaines à Bamako avant d’être transférée le 30 mars au Maroc pour une meilleure prise en charge de cette grossesse. Pensant être enceinte de septuplés, la jeune Malienne a finalement donné naissance à 9 enfants, cinq filles et quatre garçons. La maman et les bébés se portent bien.

«La ministre félicite les équipes médicales du Mali et du Maroc, dont le professionnalisme est à l’origine de l’issue heureuse de cette grossesse et souhaite une longue vie aux bébés et à la maman», peut-on lire dans le communiqué du ministère.

H.M.