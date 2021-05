Une Malienne donne naissance à 9 bébés à Casablanca: on en sait plus sur l’accouchement (VIDEO)

Le spécialiste en gynécologie-obstétrique, Dr Mourad Yazid, qui a supervisé l’accouchement de la jeune malienne ayant donné naissance à 9 nouveaux-nés à la clinique Ain Barja à Casablanca, a affirmé que la maman et les bébés se portent bien.

Le médecin a ajouté, dans un communiqué, que l’opération s’est déroulée dans de bonnes conditions, bien que cela ait comporté des complications au début. Il a également expliqué qu’il supervise, pour la première fois un accouchement de ce type, car aucune femme enceinte n’a jamais donné naissance à 9 bébés au Maroc. Par ailleurs, le praticien a déclaré que lorsque la jeune enceinte est arrivée à Casablanca, le staff médical pensait qu’elle était enceinte de septuplés.

Rappelons que la maman, Halima Cissé, a été hospitalisée pendant deux semaines à Bamako avant d’être transférée, le 30 mars dernier, au Maroc pour une meilleure prise en charge de sa grossesse. Pensant être enceinte de septuplés, la jeune Malienne a finalement donné naissance à 9 enfants, 5 filles et 4 garçons.

De son côté, le directeur médical de la clinique a révélé avoir reçu des communications téléphoniques du Mali lui demandant la prise en charge de la dame « enceinte de septuplés », croyait-on au début. « Chose promise, chose due! », la jeune maman a accouché dans les conditions les meilleures!

Et dans une déclaration à Le Site info, le Professeur Youssef Alaoui a précisé que l’établissement hospitalier a mobilisé une équipe médicale au grand complet, à la disposition de la jeune Malienne, Halima Cissé (26 printemps, à peine!), chargée de son suivi et qui, par la suite, a su qu’elle portait des nonuplés, non pas des septuplés.

Cependant, notre interlocuteur a souligné que de grands efforts, concernant les actes médicaux effectués, ont été déployés pour sauver la vie de Halima qui a eu une hémorragie anténatale.

Heureusement, les membres de l’équipe médicale s’en sont aperçus à temps et sont parvenus à faire le nécessaire en ayant recours aux soins d’urgence appropriés, dans ce cas de figure, a souligné avec grande satisfaction professionnelle et soulagement manifeste le Professeur Youssef Alaoui.

K.A.