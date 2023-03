Une maison close démantelée dans la région de Taroudant

Vendredi soir, les services de sécurité de la ville de Oulad Taima ont arrêté une femme soupçonnée d’être impliquée dans une affaire liée à l’utilisation de son logement comme maison close.

Selon des sources de « Le Site info », les forces de l’ordre ont reçu des plaintes de la part des voisins qui affirmaient qu’une femme aménage son logement pour accueillir des prostituées et leurs clients. Les forces de l’ordre ont ensuite perquisitionné l’endroit et ont fini par arrêter la femme concernée et trois jeunes filles dans la fleur de l’âge.

Les femmes ont été placées en garde à vue et ont été soumises à l’enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent.