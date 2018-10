Une journée sans voitures à Casablanca

Lors de la troisième édition de cette initiative, organisée par Casa-Environnement (Réseau des associations de Casablanca pour l’environnement et le développement durable) à l’occasion de la journée arabe de l’environnement, des zones seront strictement interdites à la circulation des voitures de 9H à 14H dans toutes les préfectures de Casablanca et de Mohammedia.

Elle tend ainsi à favoriser, entre autres, la prise de conscience collective de la nécessité d’agir contre les nuisances générées par la croissance du trafic des voitures et l’amélioration de la qualité de vie en rendant l’espace public en villes moins pollué ainsi qu’à permettre aux piétons et aux cyclistes de s’approprier l’espace urbain.