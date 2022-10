Une jeune Marocaine tuée par balles par la marine algérienne (PHOTO)

La section régionale de l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH), de la ville de Nador, a révélé que la marine algérienne a tué par balles, vendredi dernier, quatre personnes, candidates à l’émigration clandestine, dont une jeune Marocaine.

Celle-ci, originaire d’Ahfir, âgée de 30 ans, et s’appelant Fouzia Bakouche, avait quitté sa ville il y a de cela plus de deux mois pour se rendre à la ville algérienne d’Oran et y embarquer afin de rejoindre l’autre rive de la Méditerranée, à destination de l’Espagne, a souligné la même source.

A propos de ce drame, le président de la section régionale de l’AMDH, de Nador, a affirmé qu’il est encore en contact avec les membres de la famille de notre compatriote, assassinée par la marine algérienne, dans le but de recueillir le plus d’informations sur cette affaire tragique.

Mohamed Amine Abidar a également déclaré à Le Site info que le fait de tirer sur des migrants clandestins constitue une violation flagrante, dangereuse et grave des droits humains. De même que notre interlocuteur a lancé un appel aux autorités marocaines pour qu’elles procèdent au rapatriement au Maroc de la dépouille de la défunte .

L.A.