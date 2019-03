Une jeune fille périt dans un terrible incendie à Sidi Ifni

Une jeune fille est décédée mardi 12 mars dans la commune Tnin Amlou, à Sidi Ifni, dans un terrible incendie.

Selon une source de Le Site info, la victime était dans un entrepôt de foin avant que le feu ne ravage les lieux. Elle a tenté tant bien que mal de se débattre pour sortir, en vain.

Alertés, les services de la gendarmerie royale et les autorités locales se sont rendus sur les lieux du drame. Le corps de la jeune fille a été transféré à l’hôpital où il sera autopsié et une enquête a été ouverte pour élicider les tenants et les aboutissants de cet incendie qui a secoué la région.

S.L.