Une instance marocaine des droits de l’Homme refuse l’obligation du pass vaccinal (VIDEO)

La Ligue nationale pour la citoyenneté et les droits de l’Homme a organisé un point de presse afin d’exprimer son refus catégorique de l’imposition du pass vaccinal, permettant l’accès aux divers lieux publics et aux administrations marocaines.

A ce propos, le président de la Ligue précitée, Driss Sedraoui, a déclaré à Le Site info que ce point de presse entre dans la cadre du refus l’obligation, décrétée par l’Exécutif, de la présentation du pass vaccinal depuis jeudi dernier, 21 octobre courant. Obligation, selon lui, qui touche et limite les libertés individuelle des citoyens.

De même que notre interlocuteur a souligné que la Ligue nationale pour la citoyenneté et les droits de l’Homme ne compte pas en rester là et s’apprête à déposer une plainte judiciaire à l’encontre du ministre de la Santé et de la Protection sociale, considérant que cette imposition est l’objet de plusieurs dérogations.

L.A.