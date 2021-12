Une huile d’olive marocaine reconnue comme l’une des meilleures au monde

L’année 2021 a de nouveau fait briller, sur la scène internationale, les reflets dorés de l’huile d’olive vierge extra 100% marocaine, Noor Fès. La marque, désormais incontournable pour les amateurs d’huile d’olive raffinée, a obtenu 8 médailles de la plus haute distinction, en concourant à travers le monde, auprès des huiles les plus réputées.

Ces prestigieuses médailles d’Or et de Platinium viennent récompenser les efforts de la marque marocaine pour en faire une huile aux saveurs et aux vertus uniques.

Ainsi, tout d’abord sélectionnée lors du concours Evooleum Top 100 2021 organisé en Espagne, l’huile d’olive Noor Fès a gagné sa place d’exception parmi les 100 meilleures huiles d’olive au monde. Ce concours, qui est aussi l’un des guides de références à l’échelle internationale, récompense les meilleures huiles d’olive vierge extra produite à travers le monde.

En Italie, terre méditerranéenne de l’olive, c’est au cours du prestigieux International Olive Oil Contest EVO que Noor Fès s’est distinguée en obtenant une médaille d’or. Le jury de ce concours est trié sur le volet des meilleurs spécialistes de l’huile d’olive. Traçabilité et origine, authenticité, pureté et saveurs sont autant de critères qui entrent en compte lors de la sélection des meilleures huiles d’olive.

Dans la capitale britannique, Noor Fès a raflé la médaille de Platinium lors de l’édition 2021 du célèbre London International Olive Oil Competition (IOOC). De la qualité premium des huiles d’olives vierge extra à la pertinence du design de leur packaging en passant par les apports pour la santé ou l’innovation dans la production de produits dérivés, ce sont autant de catégories au sein desquelles les huiles du monde concourent et essayent de se distinguer.

La qualité unique de Noor Fès, la richesse exceptionnelle de ses saveurs et son apport inestimable pour la santé lui ont aussi permis de recevoir la médaille de Platinium lors du très compétitif Canada International Olive Oil Competiton.

Toujours en Amérique du Nord, et plus précisément lors de la New York Olive Oil Competition, l’huile d’olive vierge extra issue des plaines du Saïss marocain, s’est vue décerner la médaille d’or. La NYOOC se veut être l’un des concours les plus inclusifs, les plus prestigieux du monde de l’oléiculture. Parée d’or au cours de cet événement, Noor Fes assoit sa place parmi les huiles d’olive les plus prestigieuses.

De l’autre côté du globe, au pays du soleil levant, les notes fruitées et la pureté de Noor Fès ont charmé le jury du Japan International Extra Virgin Olive Oil Competition. L’huile d’olive vierge extra y a reçu une nouvelle médaille d’or. Symbole de raffinement extrême au sein duquel la qualité prend tout son sens, la consécration lors ce concours a une valeur toute particulière.

En Chine, Noor Fès n’a pas laissé le jury du China International Olive Oil Competition indifférent. Elle y a aussi obtenu une médaille d’or.

En Grèce, berceau de l’olivier et de son jus de fruit depuis des millénaires, Noor Fès a été reconnue comme l’une des meilleures huiles d’olive vierge extra du monde. Elle a reçu une médaille d’or, reconnaissance extrême de ses pairs.

Toujours en Europe, cette fois-ci en Allemagne, à l’occasion du Global Olive Oil Awards de Berlin, Noor Fès a imposé son caractère et sa qualité premium pour obtenir une médaille de Planitium.

Le palmarès exceptionnel qu’affiche cette année encore Noor Fès a de quoi nourrir la fierté de son producteur. Toujours en quête d’innovation qualitative, respectueuse de l’authenticité de ses origines et ouverte sur le monde, elle est désormais reconnue aux quatre coins du globe comme étant l’une des meilleures huiles d’olive vierge extra. Son élixir fruité regorgeant de vertus et son packaging, à la fois pratique et élégant en font l’allié idéal de votre quotidien !