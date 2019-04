Une grosse affaire de falsification éclate dans la région de Marrakech

Les autorités compétentes ont démantelé un réseau qui falsifiait des actes de mariages pour que des mineures convolant en justes noces. Les faussaires sévissaient dans plusieurs villes, entre autres, à Demnate, Attaouia, Marrakech et à Kelaat Sraghna, a rapporté le quotidien Assabah.

Les investigations diligentées par la Gendarmerie royale à Demnate et à Kelaa Sraghna ont permis l’interpellation de six personnes, dont des responsables et des fonctionnaires, soupçonnées de falsifier des actes de mariage.

L’affaire a éclaté quand, à Demnate, un couple a présenté aux adouls un acte de mariage qui s’est avéré faux. L’enquête qui s’en est suivi a permis de mettre la main sur les membres du réseau. Ces derniers sont accusés de la falsification de dizaines d’actes de mariage de mineures en contrepartie d’importantes sommes d’argent, ajoute le journal.

A rappeler que le parquet général près la Cour d’appel de Kelaa Sraghna avait auparavant ordonné une enquête dans une affaire similaire. Et ce, suite à de nombreuses plaintes qui ont permis l’interpellation d’une secrétaire et d’une intermédiaire, toutes deux impliquées dans la falsification d’actes de mariages concernant des mineures.

